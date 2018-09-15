Индия усилит наблюдение за ситуацией на индийско-китайской границе

Нью-Дели, , 20:08 — REGNUM Правительству Индии поступила рекомендация от парламентского комитета по внешним сношениям усилить наблюдение за военной активностью Китая на границе между двумя странами, включая плато Доклам, с целью быстрого реагирования на возможное возникновение «непредвиденных обстоятельств».

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», территориальные претензии являются камнем преткновения в индийско-китайских отношениях довольно долгое время и периодически приводят к вооруженному противостоянию. Самым затяжным военным столкновением является конфликт вокруг плато Доклам, произошедший летом 2017 года и длившийся 72 дня.

Также в докладе комитета по внешним сношениям парламента Индии отдельно отмечена необходимость развития инфраструктуры в приграничных регионах, а именно строительство дорог для быстрого перемещения военной техники, и обеспечение вооруженных сил дополнительным высокотехнологичным снаряжением.