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Индия усилит наблюдение за ситуацией на индийско-китайской границе

Политика

Комитет по внешним сношениям парламента Индии выступил с рекомендацией правительству усилить наблюдение за индийско-китайской границей

Нью-Дели, 15 сентября 2018, 20:08 — REGNUM  Правительству Индии поступила рекомендация от парламентского комитета по внешним сношениям усилить наблюдение за военной активностью Китая на границе между двумя странами, включая плато Доклам, с целью быстрого реагирования на возможное возникновение «непредвиденных обстоятельств».

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», территориальные претензии являются камнем преткновения в индийско-китайских отношениях довольно долгое время и периодически приводят к вооруженному противостоянию. Самым затяжным военным столкновением является конфликт вокруг плато Доклам, произошедший летом 2017 года и длившийся 72 дня.

Также в докладе комитета по внешним сношениям парламента Индии отдельно отмечена необходимость развития инфраструктуры в приграничных регионах, а именно строительство дорог для быстрого перемещения военной техники, и обеспечение вооруженных сил дополнительным высокотехнологичным снаряжением.

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Зарубежная хроника
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