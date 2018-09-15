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США поддержит Индию в присоединении к группе ядерных поставщиков

Политика

США заявили о полном соответствии Индии всем необходимым условиям для вступления в группу поставщиков ядерной энергии

Нью-Дели, 15 сентября 2018, 19:54 — REGNUM  Первый заместитель помощника государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Алиса Веллс заявила на пресс конференции, посвященной итогам переговоров в формате 2+2, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Индии присоединиться к группе поставщиков ядерной энергии, чему активно противодействует Китай, используя свое право вето. На сегодняшний день в составе группы находятся 48 государств.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», несмотря на поддержку заявки Индии на вступление в ядерный клуб со стороны США и большинства членов организации, Китай продолжает настаивать на обязательном присоединении новых членов к договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Индия все еще не стала страной, подписавшей документ. Кроме того, решения в организации принимаются на основе консенсуса, что также значительно затрудняет процесс.

США традиционно поддерживают развитие ядерной отрасли в Индии. Президент США Джордж Буш — Младший в 2008 году подписал законопроект по ядерной сделке Индии и США, который был одобрен Конгрессом США и обрел форму закона 8 октября 2008 года.

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Зарубежная хроника
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