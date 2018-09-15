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Евросоюз планирует разработать новую концепцию развития отношений с Индией

Политика

Посол Европейского Союза в Индии сообщил о планах разработки новой стратегии развития отношений между интеграционной группировкой и ее восточным партнером

Евросоюз планирует разработать новую концепцию развития отношений с Индией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Индия

Нью-Дели, 15 сентября 2018, 20:36 — REGNUM  Посол Европейского Союза (ЕС) в Индии Томас Козловски на симпозиуме «ЕС и Индия — партнеры по укреплению стабильности в изменившейся обстановке на мировой арене» заявил о необходимости разработки новой стратегии сотрудничества с целью укрепления связей между Западом и Востоком. Новый стратегический план по взаимодействию с Индией будет представлен Европейским Союзом на форуме «Азия — Европа» (АСЕМ) в октябре 2018 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», новая обстановка в международных отношениях, по мнению участников симпозиума, требует изменения подходов к политическому и дипломатическому диалогу между государствами.

Посол ЕС в Индии Томас Козловски подчеркнул важность взаимодействия Востока и Запада при нахождении совместных ответов на возникающие вызовы и угрозы, а также в деле сохранения нормального функционирования международных институтов.

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Зарубежная хроника
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