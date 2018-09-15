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Индия начнет сокращать импорт вооружения. И будет создавать свое оружие

Политика

Секретарь министерства обороны Индии Аджай Кумар выступил с заявлением о необходимости сокращения импорта вооружения

Индия начнет сокращать импорт вооружения. И будет создавать свое оружие
Hemantphoto79
ЗРК «Оса». Индия

Нью-Дели, 15 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  Секретарь министерства обороны Индии Аджай Кумар объявил в ходе пресс-конференции о том, что страна переняла мировую пальму первенства по объему импорта вооружения у Китая. Также он заявил о необходимости сокращения поставок продукции оборонной промышленности из-за рубежа с целью уменьшения зависимости Индии от других стран в данном вопросе.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия» от 14 сентября, для достижения поставленной задачи были предприняты шаги по стимулированию экспорта вооружения, а также по либерализации системы лицензирования производства ряда товаров оборонного производства.

В вопросе экспорта военной продукции секретарь министерства обороны Аджай Кумар призвал обратиться к опыту Мексики, которая соорудила крупный комплекс авиационной промышленности и теперь осуществляет экспорт авиатехники в США и страны Европейского Союза.

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Зарубежная хроника
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