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В Пакистане готовят судебную реформу

Политика

Министр права и правосудия Пакистана Мухаммад Фаррук Нассим Фридай объявил о предложениях по изменению гражданского права в стране с целью ускорения рассмотрения дел

В Пакистане готовят судебную реформу
Cimmerian praetor
Зал судебных заседаний

Исламабад, 15 сентября 2018, 20:31 — REGNUM  Мухаммад Фаррук Нассим Фридай, министр права и правосудия Пакистана, предложил внести изменения в гражданское право страны с целью ускорения рассмотрения дел. По новым стандартам срок от подачи заявления до решения суда по гражданским делам не будет превышать 13 месяцев.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, реформа коснётся процесса рассмотрения гражданских дел. В частности, будет введена трёхступенчатая система рассмотрения: на первом этапе заслушивается основное дело, но втором — вопросы побочного характера, на третьем — свидетельские показания. Для экономии времени суда для сбора доказательств будут привлекаться уважаемые юристы. Традиционно, суды Пакистана всех уровней загружены большим количеством рассматриваемых дел. Ускорение и упрощение судебного процесса позволит повысить эффективность всей системы.

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Зарубежная хроника
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