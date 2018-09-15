Додома, 15 сентября 2018, 11:32 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел и сотрудничества стран Восточной Африки Сюзан Колимба заявила в парламенте Танзании о снижении бедности в стране. Уровень бедности в Танзании в этом году составил 23.6%. По словам правительства, это значительно ниже показателей прошлого года. Министр упомянула, что с 2013 года, когда в рамках африканского механизма коллегиального обзора Танзанией был опубликован отчет по развитию, правительство страны приняло множество мер по развитию экономики, что и привело к снижению количества бедного населения. Для сравнения: в 2011 году уровень бедности в Танзании составлял 49.1%. Около половины населения Танзании жила менее чем на 1,9 долларов США в день по международным ценам 2011 года. С того года показатели снизились на 25.5%.По информации новостного издания Habari Leo, одной из подобных мер было развитие промышленности в стране, которая не только создала новые рабочие места, но и увеличила государственные доходы. Кроме того, Колимба подчеркнула, что в снижении бедности огромную роль сыграло снижение количества выявленных уклонений от уплаты налогов, проведение электричества в деревни, строительство и улучшение объектов инфраструктуры, капиталовложение в образование, фармацевтику, а также создание условий для притока инвестиций.
В Танзании снизился уровень бедности
Министерство иностранных дел и сотрудничества стран Восточной Африки Танзании сообщает, что по сравнению с прошлым годом уровень бедности в стране снизился и достиг отметки 23.6%
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