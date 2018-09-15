В Танзании попрошаек на улице будут арестовывать

Додома, , 20:11 — REGNUM Заместитель главы администрации президента Танзании Джозефат Какунда заявил, что нищих детей и их родителей, просящих милостыню на улице необходимо арестовывать. Такое мнение заместитель высказал во время ответа на вопрос занзибарского парламентария о том, какие меры собирается предпринимать правительство Танзании для решения проблем с попрошайничеством в стране.

По словам Джозефата Какунды, город Дар-эс-Салам борется с этой проблемой уже давно, дошло до того, что бездомные начали строить бараки на улицах. Заместитель главы подчеркивает, что многие бедняки используют своих детей в качестве попрошаек. И, в итоге, дети вместо того, чтобы учиться в школе, просят милостыню на городских улицах. Поэтому теперь будет введен закон, согласно которому будут применены законодательные меры для решения проблемы. Дети будут возвращены школы, а их родители подвергнутся наказанию.

По информации новостного издания Habari Leo, Джозефат Какунда настоятельно потребовал от глав регионов различного уровня отлавливать всех попрошаек. И ловить не только детей, но и их родителей. Последние отправятся под суд за невыполнение родительских обязанностей в соответствии с законодательством Танзании.

Политик признает, что уровень жизни в стране довольно низкий и некоторым гражданам живется тяжело. Но несмотря на это, в Танзании любой ребенок может получить школьное образование абсолютно бесплатно и, по мнению заместителя главы администрации президента, такую возможность необходимо использовать.

Какунда также упомянул о предыдущих попытках администрации президента решить проблему попрошайничества, которые не обвенчались успехом. Одной из причин этого являются религиозные культы. Дело в том, что многие люди являются членами религиозных сект и отдают все свои деньги в подобные организации и в конце концов становятся попрошайками на улице.