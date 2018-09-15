В Аддис-Абебе в Эфиопии произошло вооруженное столкновение

Аддис-Абеба, , 11:37 — REGNUM В районе Пиаза на севере Адлис-Абебы между полицейскими и группой молодых людей произошло вооруженное столкновение. Бунтовщиками выступили представители народности оромо. Мятежники во время беспорядков использовали палки и камни. Группа восставших также напала на пассажирский автобус, закидывая его камнями.

Посольства Великобратании и США написали в твиттере о том, что страна охвачена протестами и беспорядками. Сотрудникам рекомендовали воздержаться от передвижения по городу.

Действительная причина протестных акций не была выяснена, известно лишь то, что организаторы мятежа размахивали старыми флагами Эфиопии, уже не являющиеся официальными.

По информации новостного агентства FRI Kiswahili, данный флаг использовался в качестве знака протеста против правительства недавно избранного премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, который сам происходит из народа оромо.

Протестующие выкрикивали лозунги: «Следуйте за нами, поддержите наш флаг».

СМИ Эфиопии также сообщают о том, что на активистах из народности оромо была одежда с надписью «Oromo Liberation Front — OLF» (Фронт Освобождения Оромо).