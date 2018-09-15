Французские сенаторы нанесли визит в Танзанию

Додома, , 20:05 — REGNUM Французские сенаторы прибыли в Танзанию с официальным визитом, в ходе которого встретились с главными танзанийскими политиками. Посол Франции в Танзании подчеркнул важность визита, а также отметил, что сотрудничество между Танзанией и Францией направлено на развитие различных отраслей экономики, поэтому французское правительство решило увеличить финансирование танзанийской экономики в два раза, с 50 до 100 миллионов евро.

Глава делегации Ронан Дантек заявил, что Франция полна решимости продолжить тесное взаимодействие в различных областях экономики для дальнейшего продвижения развития Танзании, особенно в сфере туризма, так как, по словам сенатора, данный сектор экономики сильно изменился за 30 лет и теперь развивается в новом ключе.

Сенатор Дантек подчеркнул, что меры, предпринимаемые французской стороной, должны подтолкнуть обе страны к сотрудничеству в области развития энергетической, туристической сфер, а также сферы экоиндустрии.

По информации новостного агентства FRI Kiswahili, в ходе ходе визита в Танзанию сенаторы побывали в министерстве энергетики, министерстве водных ресурсов и ирригации, министерстве природных ресурсов и туризма и в министерстве окружающей среды. Предполагается, что французская делегация позже посетит Занзибар.