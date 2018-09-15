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В Иордании раскритиковали предложение о налоговой реформе

Политика

В Хашимитском Королевстве Иордания раскритиковали проект новой налоговой реформы, назвав изменения, приводимые в нем, несущественными и неспособными побороть высокий уровень коррупции в стране

Амман, 15 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  14 сентября проект налоговой реформы в Иордании был подвергнут широкой критике со стороны общественности. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, противники реформы назвали ее «несущественной», а также неспособной побороть высокий уровень коррупции в стране, где месяц назад произошла отставка премьер-министра Хани аль-Мульки.

Новая налоговая реформа была призвана снизить градус напряженности в обществе вызванными недавними непопулярными изменений в налоговом законодательстве. В новой редакции, частности, они упраздняется правило, по которому каждый достигший 18 лет иорданец должен был вставать на учет налоговой службы. Кроме того, реформа освободит семьи с доходом меньше 25 тысяч долларов в месяц и отдельных лиц с доходом меньше 12,5 тысяч долларов от заполнения налоговой декларации.

Действующий премьер-министр Омар Раззаз, комментируя реформу, сказал, что она поможет совершить преобразования в налоговом законодательстве, необходимые для подъема иорданской экономики.

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Зарубежная хроника
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