В Иордании раскритиковали предложение о налоговой реформе

Амман, , 11:41 — REGNUM 14 сентября проект налоговой реформы в Иордании был подвергнут широкой критике со стороны общественности. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, противники реформы назвали ее «несущественной», а также неспособной побороть высокий уровень коррупции в стране, где месяц назад произошла отставка премьер-министра Хани аль-Мульки.

Новая налоговая реформа была призвана снизить градус напряженности в обществе вызванными недавними непопулярными изменений в налоговом законодательстве. В новой редакции, частности, они упраздняется правило, по которому каждый достигший 18 лет иорданец должен был вставать на учет налоговой службы. Кроме того, реформа освободит семьи с доходом меньше 25 тысяч долларов в месяц и отдельных лиц с доходом меньше 12,5 тысяч долларов от заполнения налоговой декларации.

Действующий премьер-министр Омар Раззаз, комментируя реформу, сказал, что она поможет совершить преобразования в налоговом законодательстве, необходимые для подъема иорданской экономики.