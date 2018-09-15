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15 йеменцев погибли в ходе воздушных налетов коалиции во главе с ОАЭ и КСА

Политика

В Йемене 15 человек погибли и 20 ранены в ходе воздушных налетов, осуществляемых коалицией во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевством Саудовская Аравия

15 йеменцев погибли в ходе воздушных налетов коалиции во главе с ОАЭ и КСА
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 15 сентября 2018, 19:25 — REGNUM  Коалиция во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевском Саудовская Аравия нанесли авиаудар по автомагистрали, соединяющей портовый город Ходейда и столицу Йемена Сану. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, борьба за Ходейду — основной канал оказания гуманитарной помощи и поставки товаров первой необходимости — разгорелась в июне, когда подразделения коалиции начали военную операцию в районе города с целью вернуть под свой контроль стратегически важный пункт.

По нынешним подсчетам, 15 человек погибли и около 20 ранены, однако данные продолжают уточняться.

Советник по гуманитарным вопросам международной организации «Save the Children», занимающейся защитой детей по всему миру, Аманда Брайдон заявил, что «16-ый километр» — ключевой канал поставки гуманитарной помощи и что примерно 80 процентов товаров проходят именно по нему. Овладение данной автомагистралью улучшит сообщение между портовым городом и другими частями страны, обеспечив гражданское население импортированными товарами первой необходимости.

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Зарубежная хроника
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