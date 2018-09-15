Президент Афганистана Гани выступил в защиту стратегии США в Южной Азии

Кабул, , 11:29 — REGNUM Президент Ашраф Гани и несколько других видных деятелей Афганистана выступили в защиту стратегии США по Южной Азии и соглашения о безопасности между странами, которое подверглось жесткой критике со стороны членов парламента.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», во время встречи с жертвами недавних терактов глава страны сказал, что стратегия США в Южной Азии — это то, чего народ Афганистана ждал в течение последних сорока лет.

В поддержку двустороннего соглашения о безопасности между США и Афганистаном также выступил начальник полиции провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) генерал Абдул Разик. Он заявил, что данный договор был одобрен 5000 членами Лойя-Джирги, которые представляли народ всех провинций Афганистана. Абдул Разик также добавил, что критика соглашения со стороны парламентариев является результатом деятельности иностранных государств, заинтересованных в ухудшении отношений между США и Афганистаном.