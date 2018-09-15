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Израиль проводит военные учения на границе с Ливаном

Политика

Это делается на случай потенциальной войны с «Хизбаллой» или проиранскими шиитскими группировками

Израиль проводит военные учения на границе с Ливаном
Иллюстрация: Israel Defense Forces
Израильская армия

Тель-Авив, 15 сентября 2018, 18:33 — REGNUM  В течение нескольких месяцев десантники Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят учения на севере страны на случай потенциальной войны с «Хизбаллой» или проиранскими шиитскими группировками. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet. Главная задача израильских военных — не допустить повторения ошибок Второй ливанской войны.

За последнее время в системе ЦАХАЛ были произведены ряд изменений, позволяющие повысить боеспособность армии. По словам одного из офицеров ЦАХАЛ, при разработке тактики командование исходит из того, что «Хизбалла» сочетает в себе черты и армии, и террористической группировки. Следовательно, и состав сил ЦАХАЛ должен быть комбинированным, чтобы максимально быстро обмениваться информацией и решать поставленные задачи.

Новая концепция ЦАХАЛ отрабатывается в режиме, максимально приближенном к реальным военным действиям.

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Зарубежная хроника
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