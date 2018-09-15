Позволят ли Митчеллу развалить Грузинскую православную церковь?

Станислав Тарасов, , 11:03 — REGNUM

Недавно в Грузии со вторым визитом за последние пять месяцев побывал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. До вступления в начале ноября 2017 года в эту должность, на которой он сменил Викторию Нуланд, Митчелл получил известность как один из основателей и президент Центра анализа европейской политики (CEPA). Этот центр считается одним из самых влиятельных исследовательских центров в Вашингтоне, разрабатывает сценарии выстраивания отношений США и Восточной Европы. Отметим, что до недавнего времени Митчелл он был известен узкому кругу специалистов как автор двух книг по геополитике — «Беспокойная граница: уязвимые союзники» и «Растущие соперники и кризис американской власти».

Таких монографий в США издается множество. Но Митчелл заявил, что намерен на новой должности начать практическую реализацию сконструированных им на бумаге геополитических доктрин. На его суждения стали обращать повышенное внимание. В частности, он заявляет, что «США на постсоветском пространстве необходима новая стратегия, ориентированная на сильные пограничные альянсы». Один из них обозначен как Украина — Грузия, которые, по его словам, с одной стороны, «одинаково воспринимают Запад», с другой — «наиболее уязвимы перед растущим влиянием Москвы». Поставлена задача: снизить уровень поддержки пророссийских сил в зоне непосредственного влияния России с достижением конкретных результатов. Один из них уже достигнут. Намерение Константинопольского патриархата предоставить украинскому православию автокефалию привело к конфликту между Фанаром и Москвой, угрожает расколом мирового православия, разрывом церковного общения. А сейчас Митчелл взялся за Грузию, где он намерен создать новую «беспокойную границу» уже внутри Грузинской православной церкви.

Находясь в Тбилиси, он заявил следующее: «Из Грузинской православной церкви косвенно исходит российское влияние, потому что часть населения, проживающая вне городов, в меньшей степени пользуется социальными сетями и эти люди получают определенные послания через представителей Грузинской православной церкви — косвенного проводника влияния России». В этом тезисе нет ничего нового. Не будем забывать, что Константинопольский патриарх признал автокефалию Грузинского всего лишь 26 лет назад — в 1990 году. До того Фанар считал грузинскую церковь частью Русской православной церкви, даже несмотря на то, что Московский патриархат признал автокефалию ГПЦ еще в 1940 годах прошлого века. Вот почему в США, да и на Западе в целом, как пишет The New York Times, сложилось устойчивое мнение, что Грузинская церковь «оказывает глубокое, но преимущественно закулисное влияние на политическую жизнь страны», а «патриарх Илия II пропагандирует идею улучшения отношений с Россией, отвергает западные ценности и сексуальную свободу».

Более того, как заявил в интервью русской службе «Голоса Америки» грузинский политолог Нико Тоидзе, «количество людей в Грузии, которые верят в намерения США расколоть национальную церковь, растет». При этом Тоидзе приписывает все это результатам «политики не США, а России, РПЦ», которые «вносят раскол в грузинское общество и настраивают часть населения против США». Вот почему заявление Митчелла в Тбилиси воспринимается как призыв к властям изменить ситуацию, но таким образом, чтобы, по мнению The Washington Post, «существующие в грузинском обществе признаки политической усталости и фатализма канализировать в сторону России». Тем более, что Грузинский патриархат, с одной стороны, не демонстрирует намерения рвать швартовы, связывающие страну с Западом, с другой, поддерживает отношения с Московским патриархатом. Но как этого достигнуть практически? Ведь ГПЦ имеет особые взаимоотношения с государством, согласно подписанному в 2002 году конкордату с Тбилиси получает финансовые дотации.

В случае развития событий на этом направлении по негативному сценарию, Вашингтон может оказать давление на власти Тбилиси, чтобы тот перестал предоставлять ГПЦ «такие привилегии, которые не предусматриваются для других религиозных групп». Намек на это содержится в опубликованном 15 августа 2017 года ежегодном докладе государственного департамента США о религиозной свободе. Дальше, как считает ВВС, с целью нивелировать «существующий в Грузии скепсис в отношении европейского и евроатлантического будущего, вывести ГПЦ в эпицентр региональной гибридной войны, выявляя и пресекая деятельность таких грузинских священников, которые ориентированы на сотрудничество с Московским патриархатом, используя «сарафанное радио». Правда, многие грузинские эксперты считают, что роль ГПЦ на политическую жизнь страны преувеличена и снижение поддержки прозападного курса страны и рост пророссийских настроений имеют другие, прежде всего социально-экономические причины.

Но опасность в том, как считает грузинский эксперт Нодар Ладария, что «проблемы во взаимоотношениях между ГПЦ и РПЦ осложнит не только ситуацию в православном мире, а в более далекой перспективе (может быть, даже и не в столь далекой), возможно, все завершится расколом внутри Грузинской православной церкви». Более того, подрыв влияния Грузинской церкви приведет к срыву процессов самоидентификации грузин как нации, ее растворению в пучинах европейской и евроатлантической интеграции на фоне набирающего в соседних странах силу и мощь ислама. Надо полагать, что Митчелл все это хорошо понимает, ведя в Тбилиси тонкую, обволакивающую игру, не выступая пока что с открытым забралом. Посмотрим, что этого выйдет.

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