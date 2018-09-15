Дипломаты США и Южной Кореи обсудили предстоящие переговоры с КНДР

Сеул, , 11:05 — REGNUM 14 сентября замминистра иностранных дел Республики Корея Лим Сон Нам и заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл обсудили по телефону подготовку к межкорейскому саммиту, который пройдёт 18−20 сентября в Пхеньяне. Южнокорейское информагентство Чосон Ильбо сообщает, что южнокорейская сторона подчеркнула важность консультаций с США, так как без их участия невозможен прогресс в денуклеаризации КНДР и установлении мира на полуострове. Кроме того, дипломаты договорились укреплять сотрудничество по вопросам региональной и глобальной безопасности. Сообщается, что Дэвид Хейл был назначен на должность заместителя госсекретаря в августе, а до этого он находился на дипломатической службе в Ливане и Пакистане.