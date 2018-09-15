Правительство Бангладеш расширит полномочия власти на местах

Дакка, , 11:02 — REGNUM Правительство Бангладеш приняло новый проект по укреплению органов местного самоуправления. На на реализацию этого проекта планируется выделить более 6,8 миллионов долларов. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало» со ссылкой на бангладешских политиков регионального уровня, новый проект поможет укрепить позиции органов местного самоуправления, а также увеличить долю участия местного населения в политическом процессе. Всё это в совокупности поможет ускорить всестороннее развитие Бангладеш на уровне регионов и округов.

Проект развития регионов и округов будет реализовываться не по всей стране, а в восьми регионах. По словам одного из заместителей главы Департамента регионов и округов правительства Бангладеш Зафара Ахмеда Хана, «при условии того, что новый проект развития будет планомерно претворяться в жизнь в течение следующих 5 лет, то по истечении этого срока целевые регионы страны смогут стать ролевыми моделями для остальных частей страны».