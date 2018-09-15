Пушилин: К убийству главы ДНР Захарченко причастны западные спецслужбы

Донецк, , 10:51 — REGNUM Убийство председателя Совета министров Донецкой Народной Республики Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, спецслужбы ДНР в ходе расследования убийства Захарченко выяснили, что при изготовлении взрывного устройства, в результате взрыва которого в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб Захарченко, использовались высокие технологии. Данные технологии ранее не применялись в Службе безопасности Украины.

«Это даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб», — заявил Пушилин.

Также Пушилин сообщил, что в рамках расследования был задержан один человек, который дал показания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Захарченко погиб в результате террористического акта в Донецке 31 августа.