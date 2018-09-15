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Националистическая партия Бангладеш лоббирует свои интересы в США

Политика

В преддверии всеобщих выборов в Бангладеш Националистическая партия Бангладеш (НПБ) пытается лоббировать свои интересы в администрации действующего президента США Дональда Трампа

Вашингтон, 15 сентября 2018, 11:08 — REGNUM  Накануне выборов в парламент Бангладеш (ноябре-декабре 2018 года) Националистическая партия Бангладеш (НПБ) приняла решение лоббировать свои интересы в администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщает бангладешское новостное издание «Калер контхо» со ссылкой на американскую газету «Политико», для продвижения своих интересов НПБ были наняты сотрудники двух компаний — «Блю старз стратеджиз» и «Раски партнерс». Представителям этих компаний могут назначаться встречи в Белом Доме.

Для лоббистских целей в августе «Блю старз стратеджиз» были выделены 20 тысяч долларов, а впоследствии на работу этой компании по продвижению интересов Бангладеш планируется выделить еще 35 тысяч. Компания «Раски партнерс» является субподрядчиком «Блю старз стратеджиз», в августе от бангладешской стороны она получит 10 тысяч долларов, а в последующие месяцы — 15 тысяч долларов.

Со стороны НПБ договор с американскими лоббистскими компаниями заключил Абдус Саттар — один из главных помощников лидера НПБ Халеды Зии. Однако сам Абдус Саттар свою причастность к организации лоббизма отрицает. По его словам, журналисты «возможно, неправильно написали его имя». Абдус Саттар также заявил: «Я управленец, я не занимаюсь партийной работой».

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Зарубежная хроника
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