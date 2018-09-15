Бывший премьер Албании Сали Бериша: «У Косово нет долгов перед Сербией»

Тирана, , 10:57 — REGNUM В программе «Опинион» албанского телевизионного канала «Клан» выступил бывший премьер-министр Албании Сали Бериша заявил следующее:

«У Косово нет никакого рода долгов Сербии. Вот у Сербии есть долг Косово. Это акт признания Косово. Причем, это только первый шаг, после идет ещё второй шаг, а за ним и третий. Вместо того, чтобы консолидировать территориальную целостность, он идет и торгует своей территорией. Он (президент Александр Вучич) совершил визит, к которому никто не был полностью готов. Он посетил озеро с водой. То, что случилось в Газиводе (населенный пункт на севере Косово), является прямой угрозой албанцам.

Это — один из предлогов для войны. Идет война за воду. А он посетил источник воды. Прибыл с классическими великосербскими лозунгами. По его схеме, Косово получит несколько незначительных подачек, а взамен отдаст часть наиболее важных территорий. Они (Долина Прешево и другие общины) всегда являлись исконно албанскими территориями. У Косово есть лишь одно обязательство по отношению к Сербии, обеспечение прав сербов, которые в Косово обладают лучшим правовым статусом, чем где-либо ещё».