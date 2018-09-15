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Лидер оппозиции Руанды помилован президентом

Политика

Он провел в тюрьме шесть лет вместо 15

Кигали, 15 сентября 2018, 10:24 — REGNUM  Президент Руанды Поль Кагаме помиловал лидера оппозиции Виктуара Ингабире, приговоренного к 15 годам лишения свободы, сообщает 15 сентября Reuters,

Ингабире возглавляет незарегистрированную оппозиционную партию. В 2012 году он был приговорен к тюремному сроку вместе со своими сообщниками по обвинению в попытке убийства президента страны.

Напомним, лидер руандийской оппозиции прежде, чем вступил на путь терроризма, пытался участвовать в политическом процессе, однако не смог одержать победу на президентских выборах 2010 года. Кроме покушения на жизнь лидера страны, он также обвиняется в отрицании геноцида народности тутси в 1994 году.

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