WSJ: Граждане КНДР использовали фейковые аккаунты для обхода санкций США

Нью-Йорк, США, , 09:29 — REGNUM Северокорейские фрилансеры использовали поддельные аккаунты в социальных сетях для удаленной работы, сообщает The Wall Street Journal 14 сентября.

Американское издание сообщает, что гражданин КНДР, задержанный в Малайзии по подозрению в причастности к убийству старшего брата лидера КНДР, сообщил о схеме, которую северокорейские фрилансеры используют для обхода американских санкций.

Специалисты из КНДР получали работу на порталах Upwork и Freelancer.com, притворяясь гражданами других стран. Для этого они использовали поддельные аккаунты в социальных сетях.

WSJ сообщило, что одна из таких групп северокорейских граждан была выявлена, а их аккаунты в социальных сетях заблокированы. Сообщается, что группа смогла получить несколько десятков тысяч долларов через сервисы электронных платежей.

Издание отмечает, что граждане КНДР использовали ту же уязвимость в системе социальных сетей, которую использовали якобы российские хакеры при предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября представители министерства юстиции США заявили о готовности выдвинуть обвинения против хакеров из КНДР. Северокорейские хакеры обвиняются в организации глобальной атаки на сервера корпорации Sony в 2014 году и запуске вредоносной программы WannaCry в 2017 году.