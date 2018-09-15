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Президент Греции: Неонацизм — главная угроза для Евросоюза

Политика

Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: «Но пасаран!»

Президент Греции: Неонацизм — главная угроза для Евросоюза
DTRocks
Ультраправая греческая партия «Золотая заря»

Рига, 15 сентября 2018, 09:14 — REGNUM  Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что главной угрозой для Европейского союза является неонацизм. Об этом Павлопулос заявил журналистам накануне, 14 сентября, после саммита группы Аррайолуш (Arraiolos) в Риге.

По словам Павлопулоса, все участники саммита группы Аррайолуш считают предстоящие в мае 2019 года выборы в Европейский парламент одними из наиболее критически важных событий после создания еврозоны, так как «возрождается кошмар неонацизма».

Павлопулос подчеркнул, что в буквальном смысле решается будущее Европейского союза.

«И мы надеемся, что эта угроза не пройдёт. Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: «Но пасаран!». Надо сказать, что мы видим угрозу», — заявил президент Греции.

Он подчеркнул, что различные формы популизма и неонацизма имеют только одну цель — возродить кошмары прошлого, которые в свое время разрушили Европу и почти весь мир.

«Поэтому мы должны бороться за то, чтобы эти силы не прошли и за то, чтобы европейское строительство было завершено», — заявил Павлопулос.

Группа Аррайолуш — это неформальное объединение руководителей стран Евросоюза с парламентской формой правления. Первый саммит этой группы проходил в португальском городе Аррайолуш, отсюда и название. Нынешний саммит проходил в Риге с 13 по 14 сентября.

Примечательно, что именно в Латвии неонацистские настроения крайне сильны. Ежегодно в столице Латвии проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад об опасностях неонацизма заявлял премьер-министр Греции Алексис Ципрас с трибуны Европарламента.

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