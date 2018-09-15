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Издевательства индийских военных над телами убитых возмутили интернет

Политика

Фотография была сделана в Кашмире после кровопролитных столкновений

Издевательства индийских военных над телами убитых возмутили интернет
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Следы жестокости

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 15 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  Фотография на которой запечатлены индийские военнослужащие, издевающиеся над телом человека, вызвала массовое возмущение в социальных сетях, сообщает 15 сентября Geo TV.

Фотография была сделана в Кашмире после кровопролитных столкновений, в ходе которых погибли пять человек. На снимке видно, как военные привязали к ногам убитого цепь и волокли по дороге.

Напомним, территория индийского Кашмира является неспокойным местом. Основное население региона составляют мусульмане, которые тяготеют к Пакистану. Религиозный конфликт выливается в регулярные столкновения с военными.

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Индо-пакистанский конфликт
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