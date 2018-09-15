Издевательства индийских военных над телами убитых возмутили интернет

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:01 — REGNUM Фотография на которой запечатлены индийские военнослужащие, издевающиеся над телом человека, вызвала массовое возмущение в социальных сетях, сообщает 15 сентября Geo TV.

Фотография была сделана в Кашмире после кровопролитных столкновений, в ходе которых погибли пять человек. На снимке видно, как военные привязали к ногам убитого цепь и волокли по дороге.

Напомним, территория индийского Кашмира является неспокойным местом. Основное население региона составляют мусульмане, которые тяготеют к Пакистану. Религиозный конфликт выливается в регулярные столкновения с военными.

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