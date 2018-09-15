Вашингтон дал комментарии по поводу сделки Манафорта с Мюллером

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Договор о сторудничестве бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа со спецпрокуром Робертом Мюллером никак не касается президентских выборов 2016 года, сообщила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«Эта сделка не имеет ничего общего с президентом или его победой в избирательной кампании», — заявила Сандерс.

Пол Манафорт ранее признал себя виновным по двум пунктам: в преступном сговоре против США и в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию. Кроме того, он был признан виновным по восьми из восемьнадцати пунктов обвинения в финансовых преступлениях, среди них нарушения налогового и банковского законодательства и сокрытие зарубежных счетов в банках.

Также сообщалось, что Манафорт заключил сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует дело о возможном вмешательстве РФ в американские выборы. При этом ранее судья по делу Манафорта постановила, что в ходе судебного процесса тема российского вмешательства в выборы 2016 года в США затрагиваться не будет.

Напомним, что Манафорт возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа в июне 2016 года. В августе этого же года он был уволен после предъявленного ему Украиной обвинения в незаконных финансовых махинациях в 2007—2012 годах.