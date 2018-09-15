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В Индии перед судом по обвинению в домогательстве предстанет видный политик

Политика

Спустя три года после предполагаемого преступления делу все-таки дали ход

В Индии перед судом по обвинению в домогательстве предстанет видный политик
Marshall.niles
Раджендра Пачаури

Нью-Дели, 15 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  В Индии будут судить бывшего главного эксперта ООН по климатическим вопросам Раджендра Пачаури по обвинению в сексуальном домогательстве, сообщает 15 сентября Associated Press.

Известный политик и экономист обвиняется в преследовании своей бывшей коллеги. Он предстанет перед судом 20 октября 2018 года.

Уголовное преследование против Пачаури было возбуждено спустя три года после того, как 29-летняя женщина, работавшая вместе с ним, подала заявление в полиции, обвинив политика в домогательстве и запугивании.

Высокопоставленный чиновник отверг обвинения в свой адрес, тем не менее покинул занимаемый им пост. Если суд признает его виновным, то ему грозит два года тюремного заключения.

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