В Киеве напали на судью по делу об убийствах на Майдане

Киев, , 08:51 — REGNUM На судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, рассматривающего дело об убийствах на «майдане», было совершено нападение 14 сентября, сообщает официальный сайт Совета судей Украины.

Нападение на судью было совершено возле его дома. Сергей Дячук был госпитализирован, нападавших задержать не удалось.

Сам Дячук связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Он сообщил, что ранее в его адрес поступали угрозы.

Совет судей Украины обратился к правоохранительным органам с призывом к тщательному проведению расследования и привлечению нападавших к ответственности.

«Совет судей Украины обеспокоен тем, что те, кто призывают к расправе над судьями, все чаще переходят к действиям. Нужно безотлагательно принять меры, которые положат этому конец», — заявил председатель Совета судей Олег Ткачук.

Отметим, судья Сергей Дячук рассматривает дело об убийствах на Майдане Незалежности в фервале 2014 года.