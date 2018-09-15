В Охотском море провели учения по противолодочной обороне

Москва, , 08:09 — REGNUM Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота ВМФ России провел учения по противолодочной обороне в Охотском море, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Учения по противолодочной обороне прошли в рамках маневров войск «Восток-2018».

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил учебные задачи по поиску подводных лодок. В поисковых задачах был задействован противолодочный вертолет Ка-27 ПЛ.

«Вице-адмирал Кулаков» отработал задачи по противолодочному маневрированию, принуждению подводной лодки к всплытию и применению всего комплекса вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения «Вотоск-2018» проводятся с 11 по 17 сентября. Эти учения стали самыми масштабными за последние 30 лет. В маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения и около 36 тыс. танков, БТР и других машин.