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В Охотском море провели учения по противолодочной обороне

Политика

Учения по противолодочной обороне прошли в рамках маневров войск «Восток-2018»

В Охотском море провели учения по противолодочной обороне
Иллюстрация: Mil.ru
Противолодочные учения в Охотском море

Москва, 15 сентября 2018, 08:09 — REGNUM  Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота ВМФ России провел учения по противолодочной обороне в Охотском море, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Учения по противолодочной обороне прошли в рамках маневров войск «Восток-2018».

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил учебные задачи по поиску подводных лодок. В поисковых задачах был задействован противолодочный вертолет Ка-27 ПЛ.

«Вице-адмирал Кулаков» отработал задачи по противолодочному маневрированию, принуждению подводной лодки к всплытию и применению всего комплекса вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения «Вотоск-2018» проводятся с 11 по 17 сентября. Эти учения стали самыми масштабными за последние 30 лет. В маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения и около 36 тыс. танков, БТР и других машин.

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Вооруженные силы России
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