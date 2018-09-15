Удовлетворена апелляция Украины по долгу перед Россией

Лондон, , 07:45 — REGNUM Жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией удовлетворил Апелляционный суд Англии, сообщает Bloomberg.

Теперь дело будет возвращено на рассмотрение в Высокий суд Лондона, который ранее удовлетворил иск России к Украине и обязал украинскую сторону выплатить долг в полном объёме.

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Апелляционный суд Англии не поддержал три из четырёх доводов, приведённых Украиной в споре с Россией. Силуанов заявил, что Россия будет обращаться в суд вышестоящей инстанции — Верховный суд Великобритании, и выразил надежду, на то, что более высокая инстанция вынесет объективное и окончательное решение.

В Минфине пояснили, что довод Украины, принятый во внимание судом, состоит в том, что еврооблигации по займу были выпущены, по словам Украины, под давлением России. Апелляционный суд заключил, что этот довод требует проведения отдельного разбирательства.

В случае, если Верховный суд Лондона отклонит решение Апелляционного суда, то будут восстановлены без права оспаривания предыдущий вердикт Высокого суда, отклонивший все доводы Украины, а также постановление Высокого суда, которое обязывает Украину погасить все облигации.

На Украине же надеются доказать неправомерность действий России по данному вопросу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Минфин России выиграл иск к Украине по выплате 3 млрд долларов в счёт погашения приобретённых в 2013 году еврооблигаций. Кроме того, суд обязал Украину оплатить 75 млн долл купонного платежа, а также штрафные проценты и судебные издержки. К сентябрю 2017 года Украина выплатили только часть из них.