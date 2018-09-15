Конгресс США утвердил программу военной помощи Израилю

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Конгресс США одобрил выделение Израилю военной помощи в размере $38 млрд в течение 10 лет для укрепления обороноспособности еврейского государства. Соответствующий документ утверждён палатой представителей Конгресса США.

Выделение этой суммы на оборону Израиля ещё в августе 2018 года было утверждено сенатом Конгресса США. Теперь президент США Дональд Трамп должен подписать документ.

Особенностью этого документа является то, что отделяется механизм американской военной помощи Израилю от ежегодного американского бюджета. Кроме того, президенту даются полномочия по созданию резерва вооружений на сумму в $1 млрд и совместной с Израилем программы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период администрации Барака Обамы в 2016 году был принят похожий документ, который предусматривал выделение на оборону Израиля $3,1 млрд в год.