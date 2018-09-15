Арабская коалиция нанесла удар по позициям хуситов: 15 человек убиты

Сана, , 07:43 — REGNUM Йеменские хуситы заявили о гибели 15 своих бойцов от воздушного удара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает 15 сентября Al Jazeera.

Целью бомбардировок была стратегически важная автомагистраль, соединяющая столицу государства город Сану с не менее важным портовым городом Ходейда, за который в последние дни вновь разгорелись кровопролитные столкновения.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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