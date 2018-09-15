Порошенко уверен, что Украина «переиграла» Россию

Киев, , 07:31 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко считает, что его страна «переиграла Россию». Об этом он написал накануне, 14 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Порошенко напомнил, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским собзом действует уже больше года.

«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу», — пишет украинский президент.

Также он уверяет, что доля Европейского союза в экспорте «колеблется от 42 до 43%» и «стремительно приближается к 50%».

«И это значительно компенсирует те потери, которые нам причинила Россия», — пишет Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Порошенко разразился целой серией заявлений в адрес России. Украинский президент порадовался, что стремление его страны в военный блок НАТО удалось закрепить на уровне конституции. Он утверждал, что на июльском саммите НАТО были подтверждены перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс и в связи с этим Киев в очередной раз может «помахать рукой Москве».

«До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес!» — радостно заявил Порошенко.

Стоит отметить, что он уже далеко не в первый раз заявляет что-то подобное, прощаясь с Россией, Советским Союзом или Российской Империей.