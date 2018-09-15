Арестованный в Израиле французский активист начал голодовку

Тель-Авив, , 07:20 — REGNUM Активист из Франции, арестованный полицией Израиля во время демонстраций на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, начал голодовку, сообщает 15 сентября Anadolu.

Причиной подобного протеста французского правозащитника стало стремление властей еврейского государства снести бедуинскую деревню Хан аль-Ахмар в Восточном Иерусалиме.

Напомним, активист был задержан в пятницу 14 сентября вместе с тремя другими палестинцами во время акции протеста.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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