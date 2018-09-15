The Hill: США должны изменить свой подход к затяжным конфликтам

Александр Белов, , 07:10 — REGNUM

Ежегодно 9 сентября те, кто связан с Петагоном, чтут память не только тех 3 тыс. человек, которые погибли в результате терактов 2001 года в Нью-Йорке, Пенсильвании и Вашингтоне, но и тех, кто погиб в борьбе с терроризмом в Афганистане и Ираке. Соединенные Штаты потеряли около 7 тыс. солдат, еще 53 тыс. получили ранения, погибли 1 тыс. 400 союзников и более 200 тыс. мирных жителей и военных Афганистана и Ирака, пишет Джозеф Дж. Коллинз в статье для американского издания The Hill.

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Для многих в вооруженных силах США 17-летняя война превратилась в неотъемлемую часть их жизни. Американский солдат теперь может погибнуть на 13 боевой командировке. США должны пересмотреть политику, чтобы гарантировать гражданам США, что эта война не станет вечной.

В военном отношении мы можем видеть нисходящий тренд. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепила свои позиции на Аравийском полуострове и в Африке. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишилось халифата в Ираке и Сирии, но до сих пор присутствует в некоторых странах, включая Афганистан. Война в Сирии продолжается. Иран воспользовался победой США в Ираке, чтобы укрепить свое региональное влияние. Новая стратегия в Афганистане не принесла плодов. Эпизодическое участие американских военных в арабской кампании в Йемене привело к чудовищным жертвам и голоду.

Однако есть и позитивные моменты. В США стало гораздо безопаснее. Полиция при поддержке ФБР получила новые методы борьбы с терроризмом. Органы федерального правительства улучшили сотрудничество в сфере разведки и правоохранительной деятельности. Аналогичным образом улучшилось международное сотрудничество. Еще одна атака в стиле 9/11 становится все менее вероятной, но все же пока не является чем-то невозможным.

США удалось защитить свои берега от террористов. Вашингтон добился успеха в борьбе с терроризмом «с помощью и через» наших партнеров в Ираке, Афганистане, на всем Ближнем Востоке и в Африке. Группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила обширные территории Ирака, но сейчас террористы находятся на грани краха. В Афганистане, несмотря на осложнение ситуации на поле битвы, возник широко распространенный среди жителей Афганистана интерес к миру.

Что можно было бы предпринять, чтобы завершить продолжительные военный кампании США на выгодных условиях? Для начала Вашингтону необходимо сохранить политику и программы, которые действительно работают. В приоритете должны остаться национальная безопасность и ликвидация руководства террористов. Необходимо углубить сотрудничество с союзниками и партнерами по обеспечению безопасности. Поддержка разведки США и сил специальных операций должна сохраниться на высоком уровне. Во-вторых, Соединенные Штаты могут разработать всеобъемлющую стратегию, ориентированную на прекращение войны, при этом будущие операции будут в основном проводиться в максимально возможной степени «с помощью и через» наших партнеров на местах.

Затяжная война — это не только классический военный конфликт, но и идеологическая борьба. США и х союзники должны создать более эффективные программы по борьбе с насильственным экстремизмом в информационной сфере, и особенно в интернете, где происходит вербовка значительной части экстремистов.

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«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использую не только набор радикальных религиозных идей, но также нищету, недовольство населения коррупцией и плохим государственным управлением в странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. США должны помочь своим друзьям преодолеть нищету и проблемы в государственном управлении, чтобы повысить эффективность антитеррористической борьбы. Расширение финансовой помощи странам, которые сталкиваются с широким потоком беженцев, также может смягчить последствия затяжной войны с террором.

Если оставить все как есть, то затяжные военные конфликты могут стать вечными. Для США пришло время изменить свою политику, чтобы не допустить этого.