Кучму ужаснула политическая ситация на Украине

Киев, , 05:32 — REGNUM Экс-президент Украины Леонид Кучма испытывает ужас от текущей политической ситуации в стране. Об этом он рассказал в комментарии для «Украинской правды».

«Я смотрю на нашу политическую тусовку, которая есть в Украине. Сюда ужас возвращаться! Я удивляюсь тем кандидатам на выборах, которые сегодня есть», — заявил он.

По словам Кучмы, нынешняя украинская элита не способна разрешить кризисную ситуацию в стране. Экс-президент считает, что депутаты нынешней Верховной рады не способны договориться между собой, в том числе потому, что у страны отсутствует единая политическая линия и стратегический курс развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кучма на форуме «Ялтинская европейская стратегия» призвал «нормандскую четверку» не соглашаться на проведение выборов в ДНР и ЛНР. Он обвинил российское руководство в том, что Москва якобы не верит в выполнимость Минских соглашений.

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