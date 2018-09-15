Командование КСИР назвало США главным проигравшим на Ближнем Востоке

Тегеран, , 05:23 — REGNUM Любая война, начатая против Тегерана, будет проиграна Вашингтоном, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами, сообщает Fars News Agancy.

По словам представителя КСИР, Вашингтон проиграет, поскольку получит отпор и при этом не сможет заручиться международной поддержкой.

«Американские военные неспособны вовлечь нас в битву, а американская экономика не сможет поддерживать войну», — сказал Салами.

Ранее верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что у развязываемой против Тегерана войны нет шансов, но вооруженные силы должны быть на чеку.

Напомним, противостояние между США и Ираном, инициированное Вашингтоном, идет на нескольких направлениях. Одним из путей, выбранных США, является экономическая война с Тегераном, в которую Вашингтон вовлекает и другие страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон угрожает антииранскими санкциями «всем странам»