NHK рассказал о личной встрече Путина и Абэ на ВЭФ-2018

Токио, , 05:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели личную встречу во Владивостоке после пленарного заседания, проходившего в рамках Восточного экономического форума — 2018 во Владивостоке, сообщает NHK.

Сообщается, что главы государств встретились вечером 12 сентября тет-а-тет в присутствии одних лишь переводчиков после финала турнира по дзюдо. Телеканал не смог поделиться подробностями встречи, однако предположил, что беседа могла касаться переговоров насчет условий заключения мирного договора между Россией и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 12 сентября на выступлении в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума — 2018, проходившего во Владивостоке, предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий, в том числе без решения вопроса о принадлежности островов Курильской гряды.

По мнению Путина, решать спорные вопросы между странами можно и после заключения мирного договора.

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