Минобороны США открестилось от проведения опытов над людьми в Грузии

Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Обвинения в адрес Соединенных Штатов о проведении опытов над людьми в лаборатории Лугара в Грузии являются абсурдными, заявил официальный представитель минобороны США Эрик Пахон.

По его словам, лаборатория не является американским объектом, а принадлежит грузинскому Национальному центру по контролю заболеваний и общественному здравоохранению.

Ранее, 11 сентября, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе заявил, что американская биологическая лаборатория в исследовательском центре Ричарда Лугара проводила эксперименты с биологическим оружием, в том числе и на людях.

По его словам, эта деятельность является запрещенной согласно Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которую США ратифицировали еще в 1972 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ изучает опубликованные Игорем Георгадзе документы о разработках биологического оружие в центре Лугара в Грузии. О результатах исследования этих документов российское военное ведомство пообещало предоставить отчет для российской и международной общественности.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ изучает информацию о химической лаборатории США в Грузии