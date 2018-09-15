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Минобороны США открестилось от проведения опытов над людьми в Грузии

Политика

Якобы центр принадлежит Грузии, а не США

Вашингтон, 15 сентября 2018, 05:01 — REGNUM  Обвинения в адрес Соединенных Штатов о проведении опытов над людьми в лаборатории Лугара в Грузии являются абсурдными, заявил официальный представитель минобороны США Эрик Пахон.

По его словам, лаборатория не является американским объектом, а принадлежит грузинскому Национальному центру по контролю заболеваний и общественному здравоохранению.

Ранее, 11 сентября, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе заявил, что американская биологическая лаборатория в исследовательском центре Ричарда Лугара проводила эксперименты с биологическим оружием, в том числе и на людях.

По его словам, эта деятельность является запрещенной согласно Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которую США ратифицировали еще в 1972 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ изучает опубликованные Игорем Георгадзе документы о разработках биологического оружие в центре Лугара в Грузии. О результатах исследования этих документов российское военное ведомство пообещало предоставить отчет для российской и международной общественности.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ изучает информацию о химической лаборатории США в Грузии

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Военное влияние США в мире
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