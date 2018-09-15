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Вашингтон угрожает антииранскими санкциями «всем странам»

Политика

США введут санкции, и прежних экономических отношений с Ираном ни у кого не будет

Вашингтон угрожает антииранскими санкциями «всем странам»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции, Трамп, мир в тисках санкций

Вашингтон, 15 сентября 2018, 05:02 — REGNUM  Экономические отношения с Тегераном ни для одной страны не смогут оставаться прежними после введения Вашингтоном новых антииранских санкций, заявил журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

«Не обольщайтесь: с 4 ноября будет действовать фундаментально иной набор правил, которые коснутся всех тех, кто посчитает необходимым заниматься экономической деятельностью с Исламской Республикой Иран», — заявил Помпео.

Напомним, Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана, обвинив руководство этой страны в нарушении соглашения так называемой ядерной сделки. По мнению ряда экспертов, введение новых санкций повысит цены на нефть.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон ввергает Ближний Восток в хаос, разрушая так называемую ядерную сделку с Ираном.

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