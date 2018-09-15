Словакия столкнулось с нехваткой военных

Братислава, , 04:48 — REGNUM Минобороны Словакии обеспокоено неукомплектованностью личного состава своих Вооруженных сил, заявил министр обороны страны Петр Гайдош.

По его словам, в настоящее время вооруженные силы укомплектованы лишь на 75%. Это, по мнению Гайдоша, вызвано формированием новых военных частей, в которые также должна будет поступить новая военная техника.

Предполагается, что модернизация вооруженных сил должна привлечь молодежь к военной службе. В свою очередь премьер-министр республики отметил, что инвестиции в техническую модернизацию словацкой армии являются крупнейшими за последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года с военного склада в Словакии пропали 300 тыс. патронов. Недостача боеприпасов была обнаружена при проведении инвентаризации. И это не первый случай пропажи боеприпасов. Ранее, в марте того же года с военной базы в Тренчине пропало 120 боевых гранат и десять противотанковых снарядов.

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