Суббота, 15 Сентября 2018 года
06:05:36 МСК

Словакия столкнулось с нехваткой военных

Политика

Это обусловлено модернизацией

Братислава, 15 сентября 2018, 04:48 — REGNUM  Минобороны Словакии обеспокоено неукомплектованностью личного состава своих Вооруженных сил, заявил министр обороны страны Петр Гайдош.

По его словам, в настоящее время вооруженные силы укомплектованы лишь на 75%. Это, по мнению Гайдоша, вызвано формированием новых военных частей, в которые также должна будет поступить новая военная техника.

Предполагается, что модернизация вооруженных сил должна привлечь молодежь к военной службе. В свою очередь премьер-министр республики отметил, что инвестиции в техническую модернизацию словацкой армии являются крупнейшими за последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года с военного склада в Словакии пропали 300 тыс. патронов. Недостача боеприпасов была обнаружена при проведении инвентаризации. И это не первый случай пропажи боеприпасов. Ранее, в марте того же года с военной базы в Тренчине пропало 120 боевых гранат и десять противотанковых снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Словакии с военного склада пропали 300 тыс. патронов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить