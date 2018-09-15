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Канада не исключает продолжения военной миссии в Ираке

Политика

Решение может быть принято уже осенью

Оттава, 15 сентября 2018, 04:43 — REGNUM  Канада может продлить сроки пребывания своего воинского контингента в Ираке, заявил командующий канадской миссией генерал Колин Кивер, сообщает The Canadian Press.

По его словам, правительство Ирака после разгрома террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет ориентироваться на Канаду для обеспечения безопасности.

Предложение продлить канадскую миссию в Ираке может быть одобрено премьер-министром Джастином Трюдо уже осенью.

Напомним, в октябре 2014 года власти Канады приняли решение отравить в Ирак воинский контингент для борьбы с террористами.

Группировка канадских военных расквартирована на авиабазе в Кувейте, также 69 военных инструкторов были направлены на север Ирака. Изначально военная миссия была рассчитана до марта 2016, однако было принято решение о продлении.

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