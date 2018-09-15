Лавров: Ломая ядерную сделку с Ираном, США дестабилизируют Ближний Восток

Берлин, , 04:01 — REGNUM Сведение на нет Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) чревато дестабилизацией Ближнего Востока — так считают и в Москве и в Берлине, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На пресс-конференции в Берлине, проведенной следом за переговорами с германским коллегой Хайко Маасом, глава МИД РФ сказал, что после одностороннего выхода США из СВПД (так называемой ядерной сделки с Ираном) ситуация как Москве, так и Берлину кажется тревожной.

«У нас схожие опасения в том, что полный развал этой договоренности чреват непредсказуемыми последствиями, в том числе для стабильности на ближневосточном пространстве и для режима нераспространения оружия массового уничтожения», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия, Китай и европейские участники СВПД, будут бороться за сохранение соглашения. Вопрос планируется обсудить в начале сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Тегеран выполняет все обязательства по СВПД: об этом свидетельствуют сведения, содержащиеся в докладе генерального директора МАГАТЭ.

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