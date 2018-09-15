Москва и Берлин заявили о безальтернативности Минска-2

Берлин, , 03:41 — REGNUM В отсутствии альтернативы Минским соглашениям уверены как в Москве, так и в Берлине, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом в Берлине.

Российский министр отметил, что ситуация на Украине и в Донбассе была одной из тем российско-германской встречи. Участники переговоров пришли к единому мнению.

«Едины в том, что Минским договоренностям альтернативы нет. О том, как двигаться к их практической реализации, сейчас идет конкретный разговор на уровне помощников лидеров стран «нормандского формата», — сказал Лавров.

Российская сторона выразила надежду на решение этого вопроса в скором будущем, в том числе и при участии Контактной группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров с Маасом Лавров заявил о неприемлемости силового сценария решения проблемы Донбасса: это подорвало бы государственность Украины.

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