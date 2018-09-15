Лавров: Отношения с Евросоюзом – не в лучшей форме

Берлин, , 03:19 — REGNUM Отношения России со странами Европейского союза находятся не на высоте, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с германским коллегой Хайко Маасом в Берлине.

«Что касается наших отношений с Евросоюзом, они далеко не в лучшей форме, как, собственно говоря, и наши контакты с НАТО, которые заморожены по всем практическим направлениям», — сказал Лавров.

Российский министр назвал препятствием к диалогу курс НАТО по нагнетанию напряженности и наращиванию военной инфраструктуры вблизи границ России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «укрепление НАТО — неизбежность». Она сказала это на встрече с главами стран Прибалтики.

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