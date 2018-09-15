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Актриса из «Секса в большом городе» не смогла выдвинуться в губернаторы

Политика

Не прошла праймериз

Нью-Йорк, США, 15 сентября 2018, 02:27 — REGNUM  Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли в сериале «Секс в большом городе», проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорн Эндрю Куомо, сообщает Variety.

После подсчета двух третей бюллетеней праймериз на пост губернатора Нью-Йорка от Демократической партии США, Куомо набрал 66% голосов, а Никсон всего 34%. По словам актрисы, ее выдвижение побудило Куомо выдвинуть «более прогрессивную» позицию по многим вопросам, среди которых есть и вопрос легализации марихуаны.

Напомним, США готовятся к очередным выборам: в этом году в Штатах полностью переизберут конгресс, выберут 35 сенаторов (100) и переизберут 39 губернаторов штатов и территорий.

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