Актриса из «Секса в большом городе» не смогла выдвинуться в губернаторы

Нью-Йорк, США, , 02:27 — REGNUM Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли в сериале «Секс в большом городе», проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорн Эндрю Куомо, сообщает Variety.

После подсчета двух третей бюллетеней праймериз на пост губернатора Нью-Йорка от Демократической партии США, Куомо набрал 66% голосов, а Никсон всего 34%. По словам актрисы, ее выдвижение побудило Куомо выдвинуть «более прогрессивную» позицию по многим вопросам, среди которых есть и вопрос легализации марихуаны.

Напомним, США готовятся к очередным выборам: в этом году в Штатах полностью переизберут конгресс, выберут 35 сенаторов (100) и переизберут 39 губернаторов штатов и территорий.

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