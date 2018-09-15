Бельгия назначила «главного» по «российской киберугрозе»

Брюссель, , 02:12 — REGNUM Бельгийская разведка создала должность ответственного за мониторинг якобы российского вмешательства в выборы в киберпространстве. Об этом говорится в итоговом докладе слушаний комитета обороны Бельгии.

Глава бельгийской разведки Клод ван де Ворде заявил, что мониторинг киберугрозы со стороны России является одной из важный задач. По его словам, разведслужбам необходимо понять природу российской киберугрозы для выборов и вовремя ее обнаружить.

При этом, как подчеркнул ван дер Ворде, отслеживаться будет не только российская угроза, но и угроза со стороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября представители разведслужб, подписавших соглашение Five Eyes, договорились о сотрудничестве по предотвращению иностранного вмешательства в выборы, в том числе и в киберпространстве.