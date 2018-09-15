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Лавров: Диалог с Лондоном должен быть без highly likely

Политика

А на основе международного права

Лавров: Диалог с Лондоном должен быть без highly likely
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тереза

Берлин, 15 сентября 2018, 02:04 — REGNUM  Россия готова сотрудничать с Великобританией по так называемому делу Скрипалей, но только на основе международного права, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

Лавров подчеркнул, что Россия с самого начала по официальным каналам предлагала Лондону сотрудничество в рамках двусторонней конвенции, конвенции Совета Европы и в рамках конвенции по запрещению химического оружия. Как отметил российский дипломат, Россия готова вести диалог с другими странами, но не на основе принципа highly likely.

Ранее Россия по дипломатическим каналам неоднократно предлагала Лондону сотрудничество в расследовании так называемого дела Скрипалей и запрашивала данные расследования у британской стороны, однако регулярно получала отказ. По словам российских дипломатов, Лондон так и не предоставил ни одного доказательства, свидетельствующих о причастности России к «делу Скрипаля».

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