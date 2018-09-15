«Ходячие мертвецы» продолжат ходить еще десять лет

Нью-Йорк, США, , 01:30 — REGNUM Компания AMC приняла решение продлить сериал «Ходячие мертвецы» еще на десять лет, сообщил глава телеканала Джош Сапан журналу Forbes.

«Ходячие мертвецы» — это целая вселенная… и у нас есть планы продлить ее еще на десять лет. Эти планы позволяют отнестись с уважением к фанатам сериала по всему миру», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года главный актер сериала «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн заявил о выходе из проекта в девятом сезоне. Создатель шоу Роберт Киркман намекнул, что уход актера и его персонажа будет связан с чем-то необычным, что продюсеры приготовили поклонникам. В июле телеканал показал первые кадры девятого сезона сериала.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые карды девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» появились в сети