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Кандидата в Верховный суд США обвинили в домогательствах

Политика

Совершенных еще в студенческие годы в начале 1980-х годов

Кандидата в Верховный суд США обвинили в домогательствах
Scott Robinson
Правосудие

Вашингтон, 15 сентября 2018, 01:21 — REGNUM  Кандидата в члены Верховного суда США Бретта Кавано обвиняют в сексуальных домогательствах, совершенных еще в студенческие годы в начале 1980-х годов, сообщает CNN.

По данным телеканала, против Кавано с обвинениями выступила женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Она направила письмо калифорнийскому сенатору Дайэнн Файнстайн, которая является старшим демократом в юридическом комитете американского сената. Файнстайн передала это письмо в ФБР.

По словам этой женщины, она в начале 1980-х годов посетила вечеринку в одном из домов штата Мэриленд. На этой вечеринке, как сообщает дама, пьяный Кавано затащил ее в спальню, где находился еще один мужчина. Он закрыл дверь и включил громкую музыку, чтобы якобы никто не слышал криков. Потом Кавано пытался раздеть женщину и изнасиловать, однако, по ее словам, ей удалось вырваться и убежать.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент США Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавано в качестве кандидата на пост судьи Верховного суда страны. По его задумке, Кавано должен был сменить в должности уходящего в отставку судью Энтони Кеннеди.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп предложил своего кандидата на пост судьи Верховного суда США

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