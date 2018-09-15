Слова Сальвини довели до истерики главу МИД Люксембурга

Вена, , 00:46 — REGNUM Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн вступил в острую словесную перепалку с использованием бранных слов с главой МВД Италии Маттео Сальвини на конференции в Вене, где обсуждались вопросы миграции. Об этом сообщает Paperjam.

Сальвини в своем выступлении заявил, что Италии не нужны мигранты, и добавил, что возможно они нужны где-нибудь в Люксембурге. В ответ Ассельборн сорвал с себя наушники и эмоционально начал перебивать Сальвини, заявляя, что в свое время десятки тысяч граждан Италии приехали в Люксембург, чтобы найти работу. В конце своей речи Ассельборн употребил бранное слово.

Этот инцидент прокомментировал Сальвини в своем Twitter:

«Он сравнивает наших бабушек и дедушек, которые эмигрировали, и нелегальных мигрантов, которые сегодня высаживаются на судах, хочет больше мигрантов в Европу и кричит «Дерьмо».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что итальянское правительство будет использовать новые меры для ограничения притока нелегальных мигрантов. По его словам, в Италии не исключают вариант с идентификацией граждан на борту кораблей спасательных служб и немедленной депортацией, если у проверенных нет оснований находиться на итальянской территории.

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