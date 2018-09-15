Премьер-министр Канады озаботился здоровьем члена Pussy Riot

Оттава, , 00:30 — REGNUM Состояние госпитализированного в Москве члена Pussy Riot Петра Верзилова вызывает беспокойство, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передают CTV News.

Комментируя госпитализацию акциониста, который является в том числе и гражданином Канады, Трюдо заявил:

«Это вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны русских в Великобритании в последние месяцы, поэтому мы, безусловно, относимся к этому очень серьезно».

Канадский премьер-министр заявил, что консулы его страны ведут работу по оказанию помощи Верлизову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верзилов был госпитализирован 12 сентября в токсикологическую реанимацию. Мать акциониста настояла, чтобы его перевели в институт имени Склифосовского, поскольку ее не устроили выводы, к которым пришли врачи в больнице.

По версии, высказанной в окружении Верзилова, он мог быть отравлен. Сам же Верзилов «не принимал никаких препаратов и у него не было никаких травм». Состояние его оценивается как тяжелое.

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